Зеленскому угрожали 22 раза

В СБУ сообщили, что президенту Украины Зеленскому с 2019 года угрожали насилием 22 раза

Президенту Украины Владимиру Зеленскому с 2019 года 22 раза угрожали насилием. Об этом сообщает «РБК — Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, за это время было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. Из них 22 были адресованы президенту, три — министру внутренних дел. Установлены 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого рода.

22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли машину советника Зеленского Сергея Шефира. По автомобилю было произведено 18 выстрелов из автомата Калашникова. Советник Зеленского не пострадал, его водитель попал в больницу с пулевыми ранениями.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назвал три возможные причины покушения: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации. «Рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — сказал он.

Зеленский заявил, что пока не знает, кто стоит за покушением на его советника. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заверил президент.