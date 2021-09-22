В МВД Украины заявили о преждевременных обвинениях в адрес России в деле Шефира

Целью покушения на советника президента Украины Сергея Шефира было его убийство, а не запугивание Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил глава министерства внутренних дел (МВД) республики Денис Монастырский в ходе брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

По его словам, правоохранители рассматривают несколько версий, однако говорить про «российский след» и в целом выдвигать обвинения в адрес России в деле о покушении на советника президента пока преждевременно. Он также отметил, что подобные инциденты не повлияют на политику властей.

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«Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены», — подчеркнул Монастырский.

При этом Шефир заявил, что целью устроивших на него покушение был подрыв морально-психологического состояния Зеленского. По мнению советника, нападавшие пытались запугать главу государства. При этом он исключил версию, что покушение мог совершить кто-то из окружения украинского лидера.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступников пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кто стоял за атакой. При этом советник главы его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.