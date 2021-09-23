Диетолог оценила похудевшего Харламова

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева оценила внешний вид похудевшего резидента Comedy Club Гарика Харламова. В разговоре с News.ru эксперт назвала здравым решение 40-летнего комика сбросить вес.

«Человек старше 35 лет должен перестать экспериментировать над своим здоровьем и, приняв решение, последовательно менять свою жизнь: полюбить здоровые продукты, рационально питаться, стать приверженцем физической активности, поддерживать форму, позитивно мыслить, не экономить на сне, проходить чек-апы, принимать витаминно-минеральные комплексы во избежание дефицита витаминов», — сказала Королева.

По словам диетолога, далеко не всем людям, которые сильно похудели, удается сохранить приобретенную форму. К примеру, вес может вернуться, если человек худел на «голодных» диетах. Тем не менее Королева положительно отозвалась о решении Харламова преобразиться внешне.

Ранее юморист Павел Воля рассказал, что Харламову удалось сбросить 17 килограммов за лето.

Весной комик в шутку задумывался о создании собственной партии под названием «Жир». Харламов иронизировал над тем, что пригласит в нее только «полных, толстых и жирных людей». В комментариях некоторые порекомендовали ему похудеть.