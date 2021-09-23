Адвокат ответил на обвинения в адрес Моргенштерна после стрельбы в Перми

Адвокат Моргенштерна Жорин: политики захотели «хайпануть» на рэпере после стрельбы в Перми

Адвокат российского рэпера Моргенштерна Сергей Жорин объяснил нападки политиков на музыканта после стрельбы в пермском университете и обвинил их в желании «хайпануть», пишут «Известия».

По словам юриста, люди нашли самое простое решение — вместо того, чтобы что-то менять и улучшать жизнь общества, они назвали причиной всех бед одного человека. «Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс (Анатолий Чубайс — гендиректор Роснано — прим. "Ленты.ру")", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн», — ответил он. Адвокат считает нападки в адрес артиста необоснованными. «Отдельные политические деятели пытаются "хайпануть" на имени Моргенштерна», — заявил он.

В среду, 22 сентября, член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что устроивший стрельбу в Перми Тимур Бекмансуров являлся поклонником рэпера. Она обвинила исполнителя в распространении в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

Утром в понедельник, 20 сентября, студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли шесть человек, пострадали 43.