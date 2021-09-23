Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева

Российский кинопродюсер Александр Роднянский рассказал о состоянии здоровья режиссера Андрея Звягинцева. Коллега кинематографиста обратился к общественности в новой публикации в своем Instagram-аккаунте.

Роднянский попросил всех неравнодушных к судьбе Звягинцева не беспокоить семью режиссера и дать им сосредоточиться на его выздоровлении.

«Последние несколько недель внимание международной и российской прессы, многих и многих зрителей приковано к слухам о состоянии здоровья Андрея Петровича Звягинцева <...> Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье», — написал Роднянский, добавив, что самочувствие режиссера сейчас является сложным, но оптимистичным моментом.

В конце обращения он также поблагодарил всех, кто оказывает помощь семье Звягинцева, и выразил уверенность, что скоро продолжит работать с режиссером над следующим его фильмом. «Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся», — подчеркнул Роднянский.

О том, что Андрея Звягинцева ввели в состояние искусственной комы, сообщалось 16 сентября. В настоящий момент кинематографист проходит реабилитацию от последствий COVID-19. По мнению источников, при самом положительном сценарии режиссер сможет вернуться к творческой деятельности только в 2022 году.