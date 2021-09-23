Российские металлурги попросили не забирать у них доходы

Крупнейшие российские металлургические компании подготовили предложения к планируемому Минфином повышению налоговой нагрузки. Ассоциация «Русская сталь» (в которую входят «Северсталь», Evraz, НЛМК, ММК и другие) направила заместителю министра финансов Алексею Сазанову письмо с поправками, в котором перечислила основные проблемы реформы, сообщает РБК.

Ранее ведомство подготовило законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», предусматривающий пересмотр ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), введение акциза на сталь и дифференциацию ставки налога на прибыль в зависимости от соотношения дивидендов и инвестиций за последние пять лет.

Основной владелец «Северстали», президент «Русской стали» Алексей Мордашов в своем письме попросил изменить ряд параметров, так как в нынешнем виде документа у отрасли забирают слишком много доходов.

Так, ставку акциза на сталь предлагается сделать 2,5 процента вместо предлагаемых Минфином 3 процентов от экспортной цены слябов (толстая стальная заготовка) в российских портах. Акциз будет действовать в случае, если цена тонны слябов превышает 300 долларов (сейчас в портах Черного моря — 720-740 долларов).

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Со ставкой НДПИ на коксующий уголь (1,5 процента от мировых цен на сырье) металлурги не спорят, но предлагают скорректировать сумму на налоговый вычет, связанный с расходами на безопасность. Если котировки на австралийский уголь упадут ниже 100 долларов за тонну, то ставка, как пишет Мордашов, должна составлять 61 рубль.

Кроме того, почти в два раза предлагается снизить планируемую ставку НДПИ на железную руду — с 5,5 процента у Минфина до 2,96 процента от экспортных котировок в Китае. Металлурги хотели бы учитывать долю полезного компонента в руде, а в случае падения котировок ниже 60 долларов сделать ставку равной 91 рублю.

Также в письме содержатся предложения сместить сроки администрирования акциза на сталь, установить норматив потерь стали, который не облагается налогом, и прописать для металлургов возможность использовать инвестрежимы на территории особых экономических зон (ОЭЗ) и после введения акциза.

Единственное предложение, с которым компании не готовы смириться, — это повышение налога на прибыль до 25 процентов вместо 20 для компаний, которые, по мнению Минфина, платят слишком высокие дивиденды по отношению к инвестициям. Ранее «Русская сталь» публично назвала такую инициативу попыткой собрать налоги задним числом и нарушением основополагающего принципа российского законодательства, по которому закон обратной силы не имеет.

Позднее глава ведомства Антон Силуанов объяснил, что новые требования налога распространят на разные сектора экономики, но в реальности повышение затронет лишь несколько компаний. При этом он указал, что различий между частным сектором и государственным министерство делать не собирается.

