Россиянам назвали способ отдохнуть в Египте в сентябре за 46 тысяч рублей

В АТОР рассказали о недельном туре в Египет с перелетом за 46 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на курортах Египта за 46,4 тысячи рублей в конце сентября. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным аналитиков, недельный тур с вылетом из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх стоит от 56,5 тысячи на человека. В цену входит проживание в отеле категории пять звезд и питание по системе «все включено». Отдых в Хургаде на аналогичных условиях обойдется дешевле — 46,4 тысячи рублей.

Также эксперты добавили, что спрос россиян на путевки в республику «демонстрирует позитивную динамику». В большинстве случаев туристы выбирают гостиницы категорий четыре или пять звезд.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября Россия расширила полетную программу на популярные курорты Египта. Теперь число регулярных рейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 21 сентября увеличилась с 15 до 25 перелетов в неделю.

