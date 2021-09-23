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В ООН раскритиковали блокировку оппозиционных украинских СМИ

Миссия ООН на Украине раскритиковала санкции СНБО против оппозиционных медиа
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Матильда Богнер
Матильда Богнер
Фото: Ukrinform / Shutterstock / REX

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против оппозиционных медиа не были пропорциональны нарушениям, которые они совершили, а их блокировка принималась без решения независимых органов власти. С таким заявлением выступила глава Миссии ООН по правам человека в республике Матильда Богнер, пишет 112.ua.

По словам дипломата, закрытие украинских телеканалов и изданий не отвечает международным стандартам в области свободы слова и выражения мнений. Она указала, что управление Верховного комиссара ООН обеспокоено этой ситуацией и раскритиковала политику украинских властей. При этом конкретных требований в адрес руководства страны на этот счет Богнер не выдвинула.

CНБО принял решение о блокировке на Украине оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в феврале 2021 года. После этого они прекратили свое вещание. Уже в августе президент республики Владимир Зеленский утвердил санкции ведомства против украинского издания «Страна.ua» и ее главного редактора Игоря Гужвы.

Позже журналист объяснил блокировку своего ресурса альтернативной точкой зрения на войну в Донбассе и личной неприязнью Зеленского к сотрудникам издания. «Еще с весны началась артподготовка — то там, то здесь начали размещаться статьи о том, что "Страна" — крупнейший сайт, который ведет "пророссийскую пропаганду", а потому опасный», — писал главред.

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