Зеленский решил процитировать Путина и запутался

Зеленский в ходе выступления на сессии ГА ООН перепутал, из какой речи Путина его цитата

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН, решил процитировать слова российского лидера Владимира Путина и запутался, из какой речи указанная цитата. На ошибку обращает внимание РИА Новости.

Зеленский заявил, что Россия нарушает собственные слова о необходимости соблюдать существующую архитектуру международных отношений и права, после чего на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет ООН.

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«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что государственный суверенитет — это в первую очередь вопрос свободного выбора для каждого человека, народа и государства. Зеленский пояснил, что все это «слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году», однако к мюнхенской речи эти заявления не имеют отношения, они звучали только на Генассамблее в 2015 году.

Ранее Зеленский рассказал, когда состоится его встреча с лидером России Владимиром Путиным. По словам главы государства, встреча двух президентов состоится, «когда он будет готов».

