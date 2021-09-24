Раскрыты подробности о жестоком событии в средневековой Испании

Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Хаддерсфилда (Великобритания) проанализировали геном человека, жившего в средневековой Испании, или Аль-Андалусе. Это позволило раскрыть подробности о жестоком историческом событии, когда мусульмане, подвергшиеся насильственной христианизации, были изгнаны из страны по указанию испанского короля Филиппа III. Это событие известно как Изгнание морисков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали геном человека, останки которого были обнаружены в исламском некрополе XI века в городе Сегорбе, недалеко от Валенсии в Испании. Из-за своего необычного роста мужчину прозвали Великаном Сегорбе. Оказалось, что он нес высокоспецифичные североафриканские генетические линии как по мужской, так и по женской линии. Это наводило на мысль о его принадлежности родословным исламизированных берберских популяций средневековой Северо-Западной Африки.

Однако полногеномный анализ показал, что он также нес в своих хромосомах значительную часть местной испанской родословной. Великан, скорее всего, родился и вырос в Испании, а мигрантами были его предки. По словам ученых, наиболее поразительно то, что он был мало похож на современных людей из Валенсии, которые не имеют берберских корней. Это объясняется изменением политической ситуации после христианского завоевания Испании, когда вслед за изгнанием мусульман началось переселение людей, отчасти имевших североафриканское происхождение.