В Нидерландах полицейские задержали девять подозреваемых в подготовке теракта

Прокуратура Нидерландов: по подозрению в подготовке теракта задержаны девять человек

Полицейские в Нидерландах задержали девять человек, которые являются сторонниками экстремистской исламистской организации, по подозрению в подготовке теракта. Об этом говорится в заявлении на сайте нидерландской прокуратуры.

Все задержанные имеют нидерландское гражданство. Их возраст варьируется от 18 лет до 31 года. «Подозреваемые говорят, что симпатизируют джихадистским идеям "Исламского государства" [ИГ, запрещенная в РФ организация]», — сообщила прокуратура. Также стало известно, что один из задержанных оказался афганцем по происхождению.

О том, какой объект планировали атаковать потенциальные террористы, полиция не сообщила. Однако в прокуратуре рассказали, что сотрудники провели обыски в нескольких домах. В результате правоохранители изъяли большое количество носителей с данными, но оружия обнаружено не было.

Ранее стало известно, что двое афганцев, эвакуированных в США из Кабула, были задержаны американской полицией за преступления, совершенные на военной базе в штате Висконсин. Один из мужчин пытался изнасиловать несовершеннолетних девочек, другой напал на собственную жену.