В России оценили возможность открытия Италии для туристов

АТОР: открытие границ с Италией не ожидается в 2021 году

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила возможность открытия границ Италии для путешественников. Об этом сообщает издание «Москва 24».

По словам главы организации, открытие республики в 2021 году для российских туристов не ожидается.

Кроме того, в АТОР предложили восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. По мнению представителей ассоциации, этому должна помочь разработка и признание унифицированных правил въезда для непривитых и переболевших, внедрение стандартов Safe Travel, а также взаимное признание всех вакцин от коронавируса.

Ранее в августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на скорое возобновление взаимных поездок с Италией в облегченном режиме. Глава дипведомства отметил, что российская сторона ожидает постепенного снятия карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции.