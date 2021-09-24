В Африке заметили советские ядерные пушки

В Африке заметили советские пушки 2C7 «Пион», которые могут использовать ядерные боеприпасы. Снимки орудий опубликовали в Twitter, сообщает «Российская газета».

До 1990 года было выпущено более 500 «Пионов». Большинство пушек использовались на территории СССР и не экспортировались. Лишь в 1980-х восемь машин передали Польше, а 12 «Пионов» досталось вооруженным силам Чехословакии.

После распада Чехословакии Чехия унаследовала советские орудия, которые эксплуатировались до начала 1990-х. После этого все чешские 2С7 продали оборонному ведомству Анголы. Считается, что советские орудия в Анголе хотели противопоставить артиллерии ЮАР. Так, южноафриканская самоходная артиллерийская установка G6 Rhino могла поражать цели активно-реактивными снарядами на дистанции до 39 тысяч метров.

Информация о передаче 2С7 Анголе давно известна, но фотографии доказывают, что «Пионы» все еще в строю, пишет «Российская газета».

Серийное производство самоходной пушки 2С7 «Пион» началось в 1975 году. Орудие калибра 203 миллиметра предназначено для уничтожения важных объектов противника. «Пион» может использовать осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные и ядерные боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом достигает 47,5 тысячи метров.

Ранее стало известно о разработке тяжелой самоходной артиллерийской установки (САУ) на шасси танка «Армата». Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что проект находится на этапе научно-исследовательских работ.