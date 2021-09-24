Скандинавские страны укрепят военное сотрудничество из-за России

На этой неделе Швеция подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Норвегией и Данией на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Прибалтийском регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на TV4.

По информации агентства, Стокгольм решил восстановить свои вооруженные силы из-за растущей напряженности в отношениях с Россией. Шведский министр обороны Петер Хультквист подчеркнул, что укрепление военного сотрудничества трех скандинавских стран поможет сдержать «потенциального антагониста». «Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе», — заключил он.

По словам министра, Швеция осведомлена о готовности Москвы использовать военную силу для достижения своих политических целей. «Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения сбоев и кризисов», — уточнил он.

15 сентября стало известно, что суд в Швеции вынес приговор 47-летнему подданному королевства, якобы шпионившему в пользу России, и постановил заключить его под стражу на три года. Обвиняемый работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. Следствие считает, что он передавал секретную информацию компаний российскому дипломату.