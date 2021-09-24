Власти Белоруссии отказались принимать закон об иноагентах

Петришенко: белорусские власти не будут принимать закон об иностранных агентах

Власти Белоруссии отказались принимать закон об иностранных агентах, который должен был защитить суверенитет страны от иностранного влияния. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-премьер правительства республики Игорь Петришенко.

По его словам, руководство страны удовлетворено позитивными результатами, которые приносят ранее разработанные меры по борьбе с внешним информационным давлением.

Закон разрабатывался при участии председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных и его заместителя Олега Гайдукевича. За основу белорусские депутаты взяли российский закон об иноагентах, но учитывали и специфику республики.

«Знаете, когда я поверю, что в Беларуси нет иноагентов? Когда некоторые лидеры нашей оппозиции устроятся на работу. Как можно 20 лет не работать и жить?», — говорил Гайдукевич в декабре 2020 года, когда еще продолжались массовые акции протеста.

Предполагалось, что после принятия законов некоммерческие организации и СМИ, которых признали бы иноагентами, должны будут заплатить штраф, а их сотрудникам в последующем планировали запретить занимать государственные должности, а также ввели бы против них и другие санкции.

13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале активной борьбы против действующих в республике «прозападных СМИ», а также некоммерческих и неправительственных организаций. За этим последовали массовые обыски в десятках общественных объединений и редакций.