Ждущая ребенка пара отправилась в отпуск и загадочно умерла с разницей в неделю

Беременная женщина и ее партнер умерли с разницей в восемь дней после отпуска на Тенерифе

Ждущая ребенка пара из Ирландии умерла с разницей в восемь дней при загадочных обстоятельствах после путешествия на Тенерифе. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 21-летний Дейл Хэннон (Dale Hannon) и его 26-летняя беременная девушка по имени Хлоя Хиггинс (Chloe Higgins) отправились в отпуск на популярный испанский курорт.

Сообщается, что мужчина скончался внезапно во время отдыха, а женщина была найдена мертвой в своем доме в городе Лимерик спустя неделю после смерти партнера. Обстоятельства смерти остаются неизвестными. В полиции заявили, что у Хиггинс остались две дочери.

Ранее в августе турист умер на популярном пляже в Великобритании на глазах у семьи, в то время как другие путешественники продолжали отдыхать и снимать происходящее на телефон. Мужчине стало плохо во время занятий бодибордингом. Прибывшие на вертолете спасатели начали оказывать британцу первую помощь, однако мужчина скончался.