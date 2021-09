Найден способ предсказать течение коронавирусной инфекции

Исследователи из Швеции выяснили, что тяжесть протекания коронавирусной инфекции можно предсказать по изменению формы и содержания в крови гранулоцитов. Статья ученых о найденном способе опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Гранулоциты — это подгруппа белых клеток крови, участвующая в работе врожденного иммунитета, первой линии защиты организма против патогенов. Исследователи из Каролинского института изучили характеристики гранулоцитов у 26 госпитализированных с COVID-19 пациентов. Ученые брали у людей образцы крови во время ранней фазы инфекции и на протяжении четырех месяцев после их выписки. Они анализировали состояние гранулоцитов у переболевших на разных этапах и сравнивали его с таковым у здоровых людей.

«Наше исследование выявило значительное изменение характеристик всех подтипов гранулоцитов у пациентов с COVID-19. Это может быть связано с тяжестью заболевания», — заявила ведущий автор исследования Магда Лурда. По словам ученых, с помощью измерения характеристик гранулоцитов, а также определения наличия широко используемых биомаркеров, таких как С-реактивного белка и креатинина, можно предсказать основные клинические особенности инфекции, к примеру функцию внешнего дыхания и развитие полиорганной недостаточности.

Ранее исследователи из США выяснили, что предсказать развитие тяжелой формы COVID-19 можно по картине распространения вируса в носоглотке. У людей с ним активация генов, отвечающих за противовирусные реакции, была заметно подавлена.