Стало известно о состоянии отравившихся парами хлора детей

ТАСС: в больнице находятся двое из шести детей, отравившихся хлором в Таганроге

Двое из шести российских детей по-прежнему находятся в больнице с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна в Таганроге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным агентства, состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное. Родители остальных четверых детей отказались от их госпитализации.

По факту произошедшего прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Также проводится проверка территориальными органами Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога у шестерых несовершеннолетних ухудшилось самочувствие Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.