Появились подробности побега водителя Mercedes с пистолетом от полиции в Москве

Личность сбежавшего от московской полиции водителя Mercedes предварительно установили. Подробности инцидента появились в Telegram-канале SHOT.

По данным канала, водителем автомобиля может являться Клим Хрипун. Отмечается, что у мужчины есть несколько судимостей, в том числе за незаконное приобретение, передачу и хранение оружия, а также за кражу и мошенничество.

Сообщалось, что в воскресенье, 26 сентября, в Москве на 1-й улице 8 Марта сотрудники ДПС остановили черный Mercedes GLE для проверки документов. Водитель пригрозил полицейским пистолетом и убежал, оставив машину и приятеля. Пассажира задержали, поиски неизвестного мужчины ведутся несколько часов, подключены кинологи с собаками.

Ранее в сентябре в Санкт-Петербурге водитель иномарки на огромной скорости сбил людей, которые переходили Невский проспект по пешеходному переходу, и попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости таранит пешеходов — удар отбрасывает двух людей на обочину.