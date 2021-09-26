Арестованный топ-менеджер «Новатэка» не признал обвинения в неуплате налогов

Зампред правления «Новатэка» Марк Джетвей, которого ранее арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов, не признал свою вину. Об этом топ-менеджер написал в своем Twitter-аккаунте.

Джетвей сообщил, что урегулировал вопросы о неуплате налогов в США с помощью добровольной программы. Он также подчеркнул, что считает обвинения в нарушении закона «необоснованными».

«Я не признал себя виновным. Я буду активно бороться с этими обвинениями и продолжу обсуждать газовые темы в обычном режиме», — написал топ-менеджер.

24 сентября заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Джетвея освободили под залог в 80 миллионов долларов. За день до этого, 23 сентября, топ-менеджера арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Джетвей скрывал принадлежащие ему активы на офшорных счетах. На пике общая сумма составила 93 миллиона долларов. Бенефициаром активов указывалась супруга топ-менеджера, гражданка России.