Экс-президент Афганистана заявил о взломе аккаунта в Facebook

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил о взломе его аккаунта в Facebook

Неизвестные взломали аккаунт в Facebook экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом политик заявил в Twitter.

Бывший афганский лидер предупредил, что не все публикации в социальной сети от его имени действительны до возвращения доступа к аккаунту. За несколько минут до сообщения о взломе на странице Гани в Facebook появились призывы к сотрудничеству с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившими власть в Афганистане.

В опубликованном заявлении сказано, что необходимо сотрудничать с временным правительством и помочь талибам разморозить финансовые активы республики для ее дальнейшего процветания.

До этого талибы попросили международное сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем делать выводы об их правлении в Афганистане. «Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — сказал министр экономики временного правительства республики Кари Дин Мохаммад Ханиф.

