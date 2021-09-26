Жители Кабула рассказали о настроении отчаяния и угрозе нищеты

Корреспондент ТАСС побеседовал с жителями Кабула, население испытывает настроение отчаяния из-за угрозы нищеты, роста цен на продукты и дефицит лекарств. После хаоса первых дней прихода к власти «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) граждане Афганистана начинают принимать новую реальность, а на первый план выходит обеспечение заработка и продуктов первой необходимости.

Внешне улицы кажутся даже более безопасными, чем раньше, за порядком следит батальон талибов «Бадри 313». Однако, общественный транспорт перестал ходить, движение обеспечивают частные таксисты и небольшие маршрутки. Цены на бензин по сравнению с началом августа растут то на 20, то на 40 процентов, невозможно заранее планировать что-то из-за очередей на заправках.

В Кабуле работают городские рынки и частные магазины, но цены растут из-за падения национальной валюты. Так, мука подорожала на 30 процентов, овощи — на 50, невозможно купить лекарства, даже аспирин.

Кроме того, введены ограничения на снятие наличных в банке, граждане могут получить не более 20 тысяч афгани или 200 долларов в неделю, и для получения этой суммы нужно стоять в очередях, чтобы записаться. Также ограничены международные переводы.

«Вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты», — заключают жители Кабула.

Ранее жители Афганистана рассказали «Ленте.ру» о жизни под властью талибов. «Такое чувство, будто нашу жизнь поставили на паузу. Привыкнуть к такому невозможно, все пребывают в состоянии шока», — отметила студентка Тамана. Опасаясь арестов, молодые афганцы почти перестали приходить в мечети, добавил муфтий Абдул Кадер. Особенно непросто приходится выходцам из Панджшера, оказавшего сопротивление «Талибану».

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

