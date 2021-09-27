Назван способ получить Microsoft Office бесплатно

Бесплатный доступ к программам пакета Microsoft Office можно получить через сайт компании. Об этом сообщает издание CNet.

В преддверии выхода новой версии пакета офисных программ Microsoft, который намечен на 5 октября, журналисты медиа рассказали о способах бесплатного доступа к Office. Первым был назван вариант с доступом к облачному сервису Office 365 для студентов или преподавателей образовательных учреждений. В этом случае нужно зарегистрироваться на сайте Microsoft, используя корпоративную почту учебной организации, и рассчитывать на льготную подписку.

Вторым вариантом журналисты назвали возможность оформления временной подписки сроком на один месяц. Для ее получения нужно зайти на сайт Microsoft 365 и активировать временную подписку, привязав банковскую карту. «Если вы не отмените подписку до истечения месяца, с вас будет взиматься плата в размере 100 долларов за годовой доступ», — предупредили авторы.

Третьим и самым распространенным вариантом получения бесплатного доступа специалисты назвали подключение бесплатной подписки Microsoft 365. В отличие от платной, она включает в себя сервисы Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, «Календарь» и Skype. Недостатком данного способа является тот факт, что сервисами при такой подписке можно пользоваться лишь через браузер и при наличии активного интернет-подключения.

Ранее журналисты рассказали, как в числе первых получить новую версию Windows 11 бесплатно. Для этого необходимо воспользоваться программой предварительной оценки Release Preview.