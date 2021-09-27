Власти России договорились о стабилизации цен на птицу

Минсельхоз договорился с производителями о стабильных отпускных ценах на птицу в России

Министерство сельского хозяйства России договорилось с производителями о стабильных отпускных ценах на мясо птицы до конца года, говорится в сообщении на сайте ведомства.

27 июня власти провели совещание с крупнейшими компаниями сектора, в нем приняли участие также представители Минпромторга и Минтруда. Встречу провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр отметил, что в этом году производство упало сразу по ряду причин: речь идет о проблемах с импортом инкубационных яиц в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде субъектов.

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Однако, как отметили в Минсельхозе, ведомство выработало комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку, в том числе с программой льготного кредитования, и в итоге к лету рынок стабилизировался. «В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен», — отмечается в сообщении.

При этом 17 сентября в Минсельхозе подчеркивали, что изменение цен на рынке птицеводческой продукции остается в пределах сезонных тенденций, а сама ситуация на нем стабильная. В министерстве объясняли, что производство приблизилось к уровню прошлого года и полностью восстановилось в соотношении август к августу.

24 сентября стало известно, что Минпромторг хочет изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками для сдерживания роста цен на продукты в России. По данным РБК, замглавы министерства Виктор Евтухов поинтересовался у ретейлеров причиной роста стоимости и получил ответ, что иногда поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах. Выяснилось, что часть контрактов ретейлеров заключены не напрямую. Теперь необходимо изучить, можно ли сделать процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками обязательной.