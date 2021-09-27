Путин оценил шутку Жириновского как «мрачноватую»

Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, отреагировал на пикировку между лидерами ЛДПР и «Справедливой России — За правду» Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым. Кадры диалога в своем Telegram-канале показал журналист Дмитрий Смирнов.

Парламентарии устроили небольшую перепалку до подключения главы государства. Жириновский заявил оппонентам, что «тем нечего сказать». В ответ Миронов сказал, что «хорошо смеется тот, кто смеется последний». «Последний перед арестом, в камеру идет последний!» — заключил Жириновский.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший», — с улыбкой отметил подключившийся к конференции Путин.

Не выигранный спор

В 2020 году Жириновский и Миронов в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» поспорили о том, получится ли у справороссов пройти в Госдуму восьмого созыва. Один из активистов молодежной организации справороссов поднял вопрос о будущем составе Госдумы, и глава фракции «Единой России» Сергей Неверов заметил, что у «Справедливой России» не хватит кандидатов занять места в Думе в случае ухода единороссов.

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После этого слово взял лидер ЛДПР, заявив Миронову, что тот со своими единомышленниками не попадет в парламент. «Вы вниз идете», — указал он. После этого политики поднялись со своих мест, и руководитель справороссов предложил пари. «С вас ящик шампанского, с меня ящик коньяка, "Справедливая Россия" победит, вы проиграете». Впрочем, оппоненты не стали пожимать руки из-за требований соблюдать социальную дистанцию.

Одиозные слова, сползающие брюки

25 сентября Жириновский назвал КПРФ «подыгрывающей» партией тем, кто «готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины». «Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», — заявил Жириновский и добавил, что ЛДПР ставит интересы граждан России выше всех остальных.

14 сентября Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Лидер ЛПДР обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». «Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты», — заявил Жириновский. Однако его речь прервал казус — у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду. Позднее в партии заявили, что Жириновский находится в прекрасной форме и посещает два-три эфира дебатов почти каждый рабочий день. «Расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил — вот и все. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, — предрек его пресс-секретарь Александр Дюпин.

Итоги выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).

После объявления результатов Жириновский отказался от депутатского мандата в Госсовете Чувашии. Он был отдан Константину Степанову. «Основание — личное заявление Жириновского в связи с избранием его в качестве депутата Государственной Думы», — пояснили в ЦИК республики. Кроме того, он отказался от депутатского мандата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) седьмого созыва.