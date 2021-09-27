В США выросло число насильственных преступлений

Впервые за четыре года в США увеличилось число насильственных преступлений. Об этом сообщило ФБР в своем докладе по преступности за 2020 год. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

По данным Бюро расследований, в сравнении с 2019 годом количество преступлений с применением насилия в Соединенных Штатах за 2020 год выросло на 5,6 процента. При этом на 7,8 процента сократились имущественные преступления. Этот показатель, согласно статистике ФБР, снижается 18 лет подряд.

Однако число насильственных преступлений составило 387,8 случая на 100 тысяч граждан США. Всего за 2020 года было совершено 1 277 696 насильственных преступлений. Из них частота убийств и непредумышленных убийств выросла на 29,4 процента, а количество изнасилований сократилось на 12 процентов.

По оценкам ФБР, американские правоохранительные органы по всей стране за 2020 год произвели 7,6 миллиона арестов. На 100 тысяч жителей было произведено 147,9 ареста за насильственные и 267,3 ареста за имущественные преступления. При этом за 2020 год в США, по официальным данным, погибло 33 офицера полиции при исполнении, что соответствует показателям 2019 года.