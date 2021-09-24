Преступникам стало легче найти работу в США

Бывшие преступники получили неожиданную выгоду от дефицита сотрудников в США. Конкурируя за рабочую силу, американские компании стали обращать внимание на бывших заключенных, пишет Bloomberg.

По статистке каждый третий взрослый американец имеет судимость. Работодатели нанимают таких соискателей очень неохотно — около 45 процентов бывших заключенных не имеют официального дохода в течение первого года после освобождения. Во время вызванного пандемией кризиса, когда многие не торопятся с поиском работы и живут на пособия, экс-преступники стали востребованной рабочей силой. Им стало легче трудоустроиться.

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Платформа Honest Jobs, помогающая бывшим заключенным найти работу, сообщила, что с мая по июль на сайте зарегистрировалось 158 компаний. Благодаря этому количество активных работодателей удвоилось. По данным некоммерческой организации Fortune Society из Нью-Йорка, число трудоустроенных с судимостью в апреле-июне выросло на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Есть компании, у которых раньше не было программы или специального процесса для использования рабочей силы этой демографической группы, теперь мы помогаем им нанимать бывших заключенных», — рассказал генеральный директор Honest Jobs Харли Блейкман.

В начале коронакризиса фирмы увольняли сотрудников с криминальным прошлым одними из первых. Но теперь, когда американская экономика активно восстанавливается, компании изо всех сил пытаются найти персонал. Работодатели используют множество тактик, чтобы заманить новых сотрудников, например, повышают зарплату и компенсируют стоимость обучения.

Однако спрос на рынке труда по-прежнему превышает предложение. По словам основателя компании по уборке и дезинфекции CleanTurn Джона Раша, ее штат составляет 100 человек — около 90 из них имеют судимость. Предприятие Раша всегда принимало на работу людей с уголовным прошлым, но нехватка рабочей силы заставила уделять больше внимания соискателям, совершившим насильственные преступления или противозаконные действия сексуального характера.

Аналитики пока не могут предсказать, как долго продлится массовая «охота» на потенциальных сотрудников. Срок действия расширенных пособий по безработице, которые входили в федеральный пакет мер по борьбе с пандемией, недавно истек. Отсутствие финансовой помощи со стороны государства может подтолкнуть американцев к поиску работы.

Кроме того, возврат к очному обучению в образовательных учреждением частично освобождает родителей от ухода за детьми и дает им возможность снова трудоустроиться. Вместе с тем распространение «дельта»-штамма коронавируса угрожает стабильному восстановлению экономики и росту занятости.