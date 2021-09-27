В Чечне снова задержали родственников бригадного генерала Ичкерии

В Чечне снова задержали родственников Ахмеда Закаева, их отпустили спустя несколько часов

В Чечне в воскресенье, 26 сентября, снова задержали родственников бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, получившего политическое убежище в Великобритании, Ахмеда Закаева. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По сведениям издания, братьев, сестер, племянников и их детей вывезли на территорию неизвестной военизированной структуры. В числе задержанных есть несовершеннолетний.

Известно, что в этот раз родные бригадного генерала Ичкерии не записывали видеообращение, однако им пришлось назвать места работы и предоставить свои телефоны для проверки. Спустя несколько часов их отпустили.

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О задержании родственников Закаева сообщалось также 23 сентября. Отмечалось, что братья Бувади и Али, их супруги Сацита и Раиса, а также сестра Зеза были доставлены в отдел МВД по Урус-Мартановскому району Чечни, после чего их перевезли в Грозный в расположение «нефтяного полка» — специального подразделения полиции, созданного для борьбы с незаконным нефтебизнесом. Затем их собрали в доме одного из братьев для записи видеообращения. Дом был окружен охраной, а при записи присутствовали чиновники, представители МВД и неизвестные вооруженные люди.

В тот же день председатель парламента Чечни и соратник главы республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов пригрозил привлечь родственников бывшего эмиссара чеченских сепаратистов к его разоблачению. Он также уточнил, что такая судьба ждет каждого критика властей Чечни.

Ахмед Закаев, часто высказывающийся в адрес главы Чечни, был бригадным генералом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), министром культуры, иностранных дел и вице-премьером ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.