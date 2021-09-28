Агутин резко ответил раскритиковавшей его творчество подписчице

Российский певец Леонид Агутин резко ответил подписчице, которая раскритиковала его творчество. Соответствующий комментарий появился под постом исполнителя на странице в Facebook.

В публикации музыкант показал фрагмент исполнения песни «Цветы» из своего нового альбома. Одна из подписчиц упрекнула певца в однообразии и отсутствии оригинальности. «Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поёте. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду», — высказалась она в комментариях.

В своем ответе музыкант указал на невзрачную, по его мнению, внешность подписчицы. «Татьяна, вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию», — написал Агутин.

Ранее певец рассказал о секретах счастливой жизни с женой Анжеликой Варум. Несмотря на многие годы, прожитые бок о бок, паре удается сохранить былую свежесть чувств. Артист поделился, что у них с супругой есть несколько негласных правил, и главное из них — всегда быть рядом, если этому не препятствуют работа и обстоятельства. «"Жить без тебя не могу"— такая формула любви. Это называется судьба», — сказал Агутин.