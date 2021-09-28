Новосибирец запечатлел смену сезонов на Алтае

Житель Новосибирска запечатлел на видео смену сезонов на Алтае

Житель Новосибирска запечатлел на видео смену сезонов на Алтае. Соответствующий ролик опубликован на YouTube во вторник, 28 сентября.

В подписи к видео указано, что съемки проходили 26 сентября в районах сел Манжерок и Усть-Сема, поселка Известковый и Семинского перевала. На записи видно, как покрытые первым снегом ели контрастируют с зелеными деревьями.

«Хотел снять золотой Алтай, а вышло очень контрастно», — рассказал автор видео порталу НГС.

Ранее в сеть попало видео из Магадана, на котором видно, как стая косаток вплотную приблизилась к катеру рыбаков. Активность косаток в прибрежной зоне Магадана объяснили хорошим подходом лососевых.