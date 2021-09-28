Звезду «Чудаков» доставили на реабилитацию в полицейской машине

Скейтбордиста и каскадера Бэма Марджеру принудительно доставили в реабилитационный центр Флориды в полицейской машине. Об этом сообщает TMZ.

Источники в правоохранительных органах отметили, что поместили звезду «Чудаков» (Jackass) в клинику после того, как в воскресенье, 26 сентября, им поступил звонок о «психически расстроенном человеке» из отеля курортного города Сент-Пит-Бич.

Полицейские рассказали изданию о постановлении суда, предписывающем 42-летнему каскадеру отправиться на реабилитацию. В TMZ подчеркнули, что Марджеру не арестовывали, ему также не предъявлено никаких обвинений.

В феврале этого года сообщалось, что Бэма Марджеру со скандалом уволили с работы над четвертой частью полнометражной картины франшизы «Чудаки». После этого артист в состоянии сильного опьянения записал серию видеосообщений, в которых он плакал, ругался и обвинял компанию Paramount в краже его идей. Позже Марджера подал в суд на студии Paramount и MTV Networks, а также на продюсеров ленты «Чудаки навсегда» Джонни Ноксвилла, Джеффа Тремейна и Спайка Джонза.