В Белоруссии запланировали референдум по отмене смертной казни

Глава КС Белоруссии: вопрос об отмене смертной казни может быть вынесен на референдум

Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не будет рассматриваться при внесении поправок в Конституцию, однако может быть вынесен на отдельный референдум. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.

По его словам, члены Конституционной комиссии, которые рассматривают поправки в основной закон, не выработали единого мнения насчет применения казни, а потому решать этот вопрос предстоит жителям республики. Глава КС отметил, что сроки проведения голосования на этот счет пока не запланированы.

«Он [вопрос об отмене казни] рассматривался уже на референдуме в 1996 году. И для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения», — пояснил Миклашевич.

Конституционная комиссия Белоруссии начала работу в марте 2021 года. В августе она направила на рассмотрение президента Александра Лукашенко доработанные предложения по поправкам в Конституцию. Предполагается, что они обеспечат перераспределение властных полномочий в республике. Референдум на этот счет может состояться в начале 2022 года.