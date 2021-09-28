Бывшая жена беглого российского банкира скиталась после выселения из особняка

Бывшая гражданская жена беглого российского банкира Сергея Пугачева графиня Александра Толстая осталась с детьми на улице из-за его долгов. Об этом она рассказала в интервью Telegraph.

Светская львица призналась, что в мае 2020 года во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, российские власти выселили ее и детей из особняка в Лондоне из-за долгов ее бывшего мужа перед страной. Стоимость дома составляла 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

По словам героини материала, ей пришлось на протяжении нескольких месяцев скитаться по городу и жить у друзей. «Я только и делала, что рыдала. Ситуация была безвыходной (...) Я не могу без слез вспоминать о том, через что прошли мои дети, но теперь мы счастливы и не зависим от других людей», — пояснила она.

Кроме того, Александра рассказала, что продала мебель и антиквариат из особняка через британский аукционный дом Christie's из-за нехватки денег. В конечном счете на полученные средства она сняла дом в лондонском районе Баттерси.

Ранее в том же интервью Александра Толстая раскрыла ужасы жизни с бывшим мужем. Выяснилось, что графиня на протяжении восьми лет жила в условиях тирании, не имея возможности работать, а после расставания Пугачев полностью перестал обеспечивать ее финансово. Она также потеряла собственный туристический бизнес.

Сергей Пугачев был бенефициаром разорившегося в 2010 году Межпромбанка. В 2015 году московский арбитраж признал его и еще троих топ-менеджеров банка виновными в действиях, которые привели к банкротству кредитного учреждения. Например, их обвинили в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Пугачева обязали выплатить 75,6 миллиарда рублей. Банкир пытался оспорить решения в нескольких инстанциях в России, в том числе в Верховном суде, однако попытки не увенчались успехом.