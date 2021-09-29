38-летний отец четырех детей отказался от прививки и умер от COVID-19

Британец решил не делать прививку против COVID-19, заразился и умер через неделю в Лондоне

Житель Лондона 38-летний отец четырех детей Антони Айотис отказался от прививки против коронавирусной инфекции и умер от COVID-19 через неделю после заражения. Об этом сообщает Metro.

Сестра Айотиса, 36-летняя Стейси Айотис рассказала, что ее брат решил не делать прививку, потому что он редко выходил на улицу и большую часть времени проводил дома. Она добавила, что он никогда не жаловался на здоровье и вел правильный образ жизни — не пил и не курил. Однако отсутствие вредных привычек и хронических заболеваний не спасло британца от заражения COVID-19, и 11 сентября он попал в больницу.

«Каждый день, когда он находился в больнице, его состояние ухудшалось. Но мы ни минуты не думали, что он умрет», — рассказала Стейси. Пока британец боролся за жизнь в больнице, дома его ждала партнерша с детьми. Она успела вакцинироваться, и поэтому не заразилась от Айотиса.

В пятницу, 17 сентября, семье британца сообщили о его смерти. Убитые горем родственники открыли сбор средств для помощи детям мужчины на краудфандинговой платформе. На момент написания новости было собрано 3,2 тысячи фунтов стерлингов (315,2 тысячи рублей).

Сестра умершего призвала людей заботиться о себе и об окружающих и как можно скорее сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии от COVID-19 умерла 40-летняя противница вакцинации Кристен Лоури и оставила сиротами четырех детей. Ее родственники открыли сбор средств на ее похороны и на помощь осиротевшим детям на краудфандинговой платформе.