Американские неонацисты получили миллионы в виде пожертвований в криптовалюте

Американский форум неонацистов Daily Stormer получил как минимум 112 биткоинов от своих сторонников с января 2017 года, сообщает Associated Press (AP). По обменному курсу на 28 сентября сумма пожертвований составляет около 4,6 миллиона долларов.

Объединение выступает за «чистоту» белой расы, публикует конспиративные статьи с обвинениями против чернокожих, евреев и женщин. Деятельность Daily Stormer спровоцировала как минимум три убийства на расовой почве. Основатель форума Эндрю Энглин стал миллионером благодаря поддержке всемирной сети сторонников его идеологии. В 2017 году, после марша «Объединенных правых» в американском городе Шарлоттсвилле, основатель Daily Stormer получил 14,88 биткойнов. На тот момент эта сумма равнялась 60 тысячам долларов и является самым крупным криптопожертвованием, когда-либо полученным радикалом. Источник средств до сих пор не установлен. В настоящее время Энглину предъявлены обвинения в сговоре с целью планирования и пропаганды митинга в Шарлоттсвилле, который повлек столкновения ультраправых с правоохранителями и политическими противниками и унес несколько жизней.

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К моменту проведения марша банки уже прекратили обслуживания кредитных карт основателя Daily Stormer, а PayPal заблокировал его кошелек, поэтому криптовалюные переводы стали основным источником финансирования для ультраправого активиста. В апреле 2020 года Энглин заявил, что в течение четырех лет финансировал Daily Stormer исключительно через биткоины. AP сообщает, что в Telegram распространяется «националистический гид по криптовалюте», содержащий следующие заявления: «Все мы знаем, что евреи и их приспешники контролируют мировую финансовую систему. Когда они сочтут ваше мнение неправильным, то решат исключить вас из этой системы, и это очень усложнит вашу жизнь. Альтернативой этой системе является криптовалюта».

Хотя десятки статей на сайте Daily Stormer подписаны именем Эндрю Энглина, AP называет его «призраком» в реальном мире. Жертвы деятельности радикала потерпели неудачу в попытках встретиться с ним. Согласно протоколам голосования, Энглина находился в России в 2016 году, а в его паспорте есть запись, что в 2017 году он жил в Камбодже. У него нет публичных банковских счетов или документов о владении недвижимостью в США. Его состояние в биткоинах на данный момент остается неизвестным. По решению суда ультраправый активист должен выплатить более 18 миллионов долларов людям, которых преследовали он и его последователи.

История основателя Daily Stormer — лишь пример глобальной тенденции. По всему миру правые радикалы-провокаторы собирают значительные суммы в криптовалюте. Традиционные финансовые учреждения отказываются обслуживать их деятельность, и они нашли «убежище» в цифровых валютах, которые используют в условиях крайней секретности, стремясь избежать надзора со стороны банков, регулирующих органов и судов. Согласно данным AP, таким способом финансирование получают, например, скандинавское неонацистское движение Nordic Resistance и французское ультраправое объединение Génération Identitaire. Адвокат одной из жертв Энглина Бет Литтрелл считает, что из-за неподконтрольного онлайн-финансирования стало труднее использовать правовую систему для пресечения деятельности таких движений. «Мы смогли подать в суд на Ку-клукс-клан, террористическую организацию, и она по сути перестала существовать», — сказала она. По ее словам, уничтожить незаконную организацию сегодня намного сложнее.

Биткоин был создан в 2008 году, после мирового финансового кризиса. Основным преимуществом цифровой валюты стала возможность распоряжаться деньгами в обход традиционных финансовых институтов. Оставаться «вне радаров» пользователям позволяет безопасная технология осуществления децентрализованных онлайн-транзакций без привлечения посредников, например, банков. Держатели средств могут производить операции анонимно, не «привязывая» личные данные к криптовалютным счетам.