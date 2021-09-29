Украинский депутат попрекнул венгерского министра автомобильным кортежем

Депутат Верховной Рады Украины, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко попрекнул министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто автомобильным кортежем. Он опубликовал видео в Telegram-канале.

На кадрах видны несколько проезжающих черных машин в сопровождении мотоциклистов с мигалками. «Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сколько в нем машин, пишите в комментариях», — написал Гончаренко.

Ранее между Киевом и Будапештом возник дипломатический спор. 27 сентября Венгрия подписала с «Газпромом» два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать 4,5 миллиарда кубометров газа в год. При этом 3,5 миллиарда кубометров будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию.

Киев назвал решение Будапешта недружественным актом в угоду Кремлю и пригрозил обратиться в Европейскую комиссию. После этого венгерский МИД вызвал украинского посла, а Сийярто заявил, что намерение обратиться в Еврокомиссию возмутительно после всей той помощи, которую Будапешт оказал Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских коллег «не раскручивать эмоции». «Исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации. Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем», — добавил он.