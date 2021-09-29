Фонд кино потребовал 22 миллиона рублей у создателей феминистской комедии

Фонд кино потребовал почти 22 миллиона рублей у создателей феминистской комедии «Нефутбол». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российский проект провалился в прокате и собрал чуть больше 12 миллионов рублей, хотя на его производство было потрачено 93 миллиона. Продюсер ленты Артем Виткин объяснил эту неудачу тем, что фильм начали показывать в кинотеатрах одновременно с блокбастером Marvel «Черная вдова».

По словам Виткина, изначально дистрибьютором «Нефутбола» должна была выступать компания Disney. Однако там предпочли сосредоточиться на кинокомиксе с участием Скарлетт Йоханссон, отказавшись сотрудничать в рамках российского проекта.

Уточняется, что Фонд кино выделил на съемки комедии 60 миллионов. Теперь организация намерена обратиться в суд и вернуть 21 миллион 797 тысяч рублей. При этом Виткин надеется, что вопрос можно будет урегулировать мирным путем.

Картина режиссера Максима Свешникова «Нефутбол» рассказывает о капитане футбольной команды Дане Белых. Чтобы одержать победу в очередном матче, она собирает вместе подруг детства. Главную роль в ленте играет Любовь Аксенова.