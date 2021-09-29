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Правительство оценило проект об отчете чиновников за покупку предметов роскоши

Правительство РФ не поддержало проект об обязательном отчете чиновников за покупку роскоши
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает обязать чиновников отчитываться за покупку предметов роскоши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — оценил предложение кабмин.

Такое решение аргументировали тем, что в законопроекте нет определения предмета роскоши и это может привести к сложностям в правоприменительной практике.

Данный законопроект был предложен депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Предлагалось, чтобы должностные лица предоставляли сведения о приобретении предметов роскоши, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней, произведений искусства или антиквариата. Уточнялось, что отчет нужен в том случае, если стоимость произведения превышает доход чиновника.

Также инициативой предлагалось сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги или супруга.

Ранее сообщалось, что реальные доходы российских госслужащих и депутатов за пандемийный 2020 год заметно выросли. По методологии исследования, учитывался доход не только непосредственно чиновников и депутатов, но и членов их семей.

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