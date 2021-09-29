Вспыхнувший на российском нефтяном заводе крупный пожар попал на видео

В Тобольске на площадке нефтегазохимической компании «Сибур» вспыхнул крупный пожар

В Тобольске на площадке нефтегазохимической компании «Сибур» вспыхнул крупный пожар, попавший на видео. Ролик с возгоранием опубликовал Telegram-канал URA.RU.

На кадрах вдалеке за жилыми домами в промзоне виднеется пламя большого размера. Согласно данным источника агентства, на предприятии якобы планировали работы, из-за чего руководство предупредило МЧС о возможном возгорании.

В пресс-службе «Сибура» агентству ответили, что это интенсивное горение факела которое произошло во время перезапуска оборудования. «Это временное явление, процесс контролируемый. Воздействие на окружающую среду не превышает разрешенных нормативов», — отметили в пресс-службе.

Ранее появилось видео с последствиями взрыва на кислородно-распределительном пункте металлургического завода в Липецке. На кадрах с места взрыва можно наблюдать полуразрушенное здание.