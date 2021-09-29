Найден способ заранее предсказать результаты ПЦР-теста

Исследователи из Великобритании выявили набор из семи признаков, по которым можно предсказать, заразился ли человек коронавирусной инфекцией. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.

Специалисты из Имперского колледжа Лондона проанализировали результаты около 1,15 миллиона ПЦР-тестов, сделанных за восемь раундов с июня 2020 года по январь 2021 года. Участников при этом спрашивали, какие симптомы те испытывали на протяжении недели до тестирования.

На основании полученных за первые семь раундов данных ученые разработали модель, в которой по совокупности семи симптомов можно предсказать, будет ли ПЦР-тест позитивным. Это потеря или изменение обоняния, потеря или изменение вкуса пищи, высокая температура, озноб, появление стойкого кашля, потеря аппетита и боли в мышцах.

Тестирование на основании хотя бы одного из этих симптомов давало чувствительность в 74 процента, специфичность в 64 процента и диагностическую ценность в 10 процентов. Использование набора симптомов позволяло предсказывать обнаружение новых вариантов SARS-CoV-2, в частности «альфа»-варианта.

По оценкам исследователей, его применение позволит протестировать в Англии от 30 до 40 процентов человек с этими симптомами, при этом 70-75 процентов тестов окажутся позитивными. Дополнительное расширение набора, отмечают ученые, позволит достичь стопроцентного обнаружения коронавируса среди таких людей, однако существующих возможностей британского здравоохранения для этого не хватит.

