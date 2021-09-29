Россиянка из Челябинска сделала треш-маникюр клиенткам и прославилась в TikTok

Маникюрша из Челябинска, 19-летняя Алина Филиппова, решила сделать необычный нейл-арт клиенткам и неожиданно прославилась в TikTok. Материал о россиянке и треш-маникюре публикует «Полит74».

Местная жительница пошла в колледж после девятого класса, в тот же момент она стала заниматься маникюром. Россиянка, окончив мастер-классы, начала набивать руку и выкладывать фотографии и видео ногтей в TikTok. Немного позже она смогла выработать неповторимый стиль в работе, который привлек внимание пользователей соцсетей и «вызвал огромный резонанс».

Ее клиентки чаще всего возвращаются за необычными формами, объемными деталями и оригинальным дизайном. По словам Филипповой, треш-маникюр — не ее идея, однако она была первой, кто решился на это в Челябинске. «Об этом было давно известно в Москве, Питере, и там все-таки люди более свободны в выражении себя, чем в регионах», — заявила она.

В настоящий момент на девушку в соцсетях подписано более 100 тысяч пользователей. Ее видео с треш-дизайном набирают больше 2,5 тысяч просмотров, и это количество продолжает расти. Россиянка вдохновляется снимками из фотохостингов и Instagram. «И начинаю все это воплощать в жизнь на ногтях клиентов (...) Маникюр стал не просто частью гигиены, но и возможностью самовыражения, можно показать себя, характер и выделиться из серой массы», — рассказала мастер.

В TikTok она также постит видео с «комическими сценами», снятыми с клиентами. Многие восхищаются работами маникюрши, однако все равно есть те, кто считает такой необычный вид ногтей «колхозом». Филиппова отметила, что ее это никак не расстраивает, так как большинство людей оставляет положительные отзывы. Кроме того, негативные комментарии, как она считает, — «это тоже своего рода продвижение, и без него было бы странно даже».