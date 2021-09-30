ФСБ и МВД провели спецоперацию по изъятию оружия в пяти регионах

МВД и ФСБ задержали пятерых оружейников и закрыли три мастерские по переделке оружия

Сотрудники ФСБ и МВД провели в Московском регионе, Воронежской, Смоленской и Пензенской областях спецоперацию по изъятию оружия из незаконного оборота. Об этом в четверг, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны пять человек, причастных к нелегальному изготовлению и обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе обысков по их местам жительства нашли 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства, обрез ружья, два карабина, пять запалов и гранату, более 500 разных патронов, более трех килограммов взрывчатки.

Экспертиза уже показала, что часть изъятого оружия пригодна для стрельбы боевыми патронами, остальные предметы еще на экспертизе. Возбуждены уголовные дела по статьям 222 («Незаконные приобретение, сбыт или хранение оружия»), 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт или хранение взрывчатых веществ»), 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

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