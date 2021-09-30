Россиянка не стригла волосы 23 года и показала результат

Жительница Иркутска отрастила волосы до пяток и рассказала об уходе за ними

Жительница Иркутска отказалась от стрижки волос и показала свою прическу. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По информации издания, 28-летняя медсестра Анжелика Баранова не стригла волосы 23 года. «У меня с детства были красивые волосы, поэтому их не стригли с тех пор, как мне исполнилось пять лет. Я никогда не отращивала их специально, просто думала, что так и должно быть», — рассказала она.

По словам россиянки, она использует минимальный уход за волосами. Отмечается, что героиня материала моет их два раза в неделю обычным шампунем и использует кондиционер, высушивает их естественным путем и тщательно расчесывает.

Баранова призналась, что иногда волосы длиной до пяток доставляют ей дискомфорт. «Порой мне неудобно с ними, но это того стоит из-за радости, которую я получаю, глядя на свою прическу. Мои близкие, как и я, считают, что длинные волосы выглядят очень красиво», — подчеркнула она.

Ранее в сентябре девушка с волосами до бедер раскрыла секрет их гладкости. На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @theaussierapunzel объяснила, что для красоты локонов она регулярно ополаскивает их яблочным уксусом. Так, девушка налила в стеклянный кувшин немного средства и развела его с водой в пропорции один к десяти.

