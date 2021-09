Простая математическая задача запутала пользователей сети

Пользовательница TikTok под ником @karingendi опубликовала ролик, в котором попросила знакомых решить простую математическую задачу. Однако никто из участников видео не справился с ней. Задание, предложенное блогершей, также запутало многих пользователей сети. Тем не менее ролик набрал более 40 миллионов просмотров за неделю.

Блогерша написала на листе бумаги два числа «100» и расположила их друг над другом. Она попросила участников конкурса превратить эти числа в «200», нарисовав лишь одну прямую линию.

Герои ролика на протяжении нескольких минут крутили листок и пытались решить головоломку, но у них ничего не вышло. Многие комментаторы тоже оказались в тупике. Однако нашлись и те, кто быстро справился с вопросом на логику. Они заявили, что линию необходимо провести поверх цифры «1» в первой сотне. В таком случае «1» превратится в «T», а первая строчка превратится в Too — омоним к слову Two («два»). В итоге, если прочитать всю фразу вслух, она будет звучать как Two hundred («200»).

Ранее британский телеведущий и эксперт в области финансов Мартин Льюис (Martin Lewis) поставил подписчиков в тупик, опубликовав элементарную школьную задачу, которую нужно было решить его дочери. Многие пользователи сети не смогли дать правильный ответ.