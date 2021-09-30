Политики и экономисты рассказали о нововведениях с 1 октября

С 1 октября в России вступает в силу ряд новых законов, среди которых ограничения ЦБ по кредитам, бесплатная вакцинация в частных клиниках, будут изменены правила сделок для инвесторов на бирже, а также в стране стартует перепись населения. В беседе с журналистами «Ленты.ру» политики, экономисты и политологи, оценили новвоведения.

ЦБ начинает борьбу с инфляцией

Центробанк с октября вводит ограничения для банков по выдаче потребительских кредитов, повышая коэффициент рисков для займов, выдающихся закредитованным гражданам. Как оценил финансист Юрий Юденков, так ЦБ предпринимает попытку не допустить взрывной инфляции. Однако, по его мнению, подобные шаги только мешают восстановлению экономики.

«Мы все понимали, что этого и следовало ожидать, просто до думских выборов никто не хотел предпринимать непопулярные шаги. Если посмотреть на баланс ЦБ, видно, что сумма наличных денег выросла на 3 триллиона рублей — это только те средства, которые попали на руки. Экономика притом, как мы видим, не выросла. И все эти деньги просто повисли в воздухе. Подобное развитие событий вызывает опасения ЦБ, что средства не будут обеспечены, в результате чего инфляция неконтролируемо разгонится», — объяснил эксперт.

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По словам собеседника «Ленты.ру», для того, чтобы этого не было, Центробанк пытается ограничить потребительские, ипотечные и другие кредиты, не давая раздуться пузырю на этих рынках. Увеличиваются требования к банкам, растут процентные ставки. Тем не менее Юденков уверен, что лучшим решением для реанимации российской экономики было бы, наоборот, накачивание рынка финансами.

«Нужно разгонять экономику всеми возможными способами, накачивать ее деньгами, улучшенными ставками. Получается же так, что баланс ЦБ увеличился на 3 триллиона наличных, и непонятно, чего мы ждем. Так что я не уверен, что действия ведомства обоснованы», — резюмировал финансист.

Бесплатную вакцинацию можно пройти в частных клиниках

Бесплатную вакцинацию, в том числе, от коронавируса, с 1 октября можно будет пройти в частных клиниках. Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета. Как объяснил депутат Госдумы Алексей Куринный, подобная мера — это попытка сделать вакцинацию более комфортной и, соответственно, более востребованной.

«К сожалению, сейчас многие не доверяют государственным медучреждениям. Люди считают, что они предлагают худшие условия, препараты, недостаточно качественные условия хранения вакцин, чем частные клиники. Из-за этого часть тех, кто, может, и хотел бы привиться, этого не делает, — объяснил политик. — И, чтобы расширить число вакцинированных, было принято решение разработать такую меру. Ничего плохого в этом нет».

Мотивация к обучению начинающих инвесторов

Некоторые виды сделок на бирже с 1 октября будут доступны молодым инвесторам только после прохождения специального тестирования на понимание рисков. Как рассказал «Ленте.ру» экономист Алексей Коренев, что тестовые вопросы оказались довольно примитивными — на уровне школьного образования. Он отметил, что тем не менее даже такая мера поможет отсеять тех, кто пришел «играть» на биржу.

«Речь идет об инвесторах с правом на покупку самых простых финансовых инструментов, акций внешних компаний, облигаций федерального значения с минимальными рисками. И эти элементарные вопросы, которых всего семь, должны отсеять тех, кто пришел на биржу совершенно неподготовленным, по рекламе с обещанием заработка в миллиард за неделю, — объяснил экономист. — Такие люди совершенно не разбираются в вопросе, они хотят только подешевле купить и подороже продать, из-за чего и теряют деньги».

Примитивное тестирование Коренев считает неплохим первым шагом, однако, по его мнению, следовало бы также создать промежуточную тестовую ступень для тех, кто уже не новичок, но еще и не высоко квалифицированный инвестор, и способен охватить широкий сегмент инструментов.

Появление такой инициативы неудивительно и обосновано, отметил экономист. По его словам, только за предыдущий год в России было открыто больше инвестиционных счетов, чем за всю 30-летнюю историю фондового рынка. В сфере появилось слишком много новичков с нулевой базой знаний, добавил он.

«Люди продолжают приходить, зачастую, просто наслушавшись рекламы. Конечно, какая-то часть пытается глубже разобраться в происходящем, но для большинства это просто мода — раньше можно было схватить деньги на спортивных ставках, теперь вот на инвестициях. Когда слышу фразу "я пришел играть на рынок", сразу понимаю, что человек здесь ненадолго. Там не играют, там торгуют. Профессионально. С глубокими знаниями и исследованиями, изучая причины роста и падения акций компаний», — заключил Коренев.

Начало переписи населения

Всероссийская перепись населения начнется в середине октября. По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, она необходима, прежде всего, для того, чтобы у государства было понимание, как живут люди в разных уголках страны и какие потребности испытывают.

«Перепись позволяет принимать решения, которые нужны здесь и сейчас, вместо того, чтобы строить стратегические планы на 30 лет вперед. Например, в городе М. живет такое-то количество людей, из них столько-то работают в соседнем городе. Соответственно, между этими населенными пунктами необходимо наладить сообщение с помощью определенного числа рейсовых автобусов, иначе местные не смогут добираться на работу. Так что перепись — это и социальные вопросы, вопросы инфраструктуры», — подчеркнул политолог.

Журавлев добавил, что перепись населения нельзя заменить ни одним другим исследованием, поскольку это всегда будет выборка. По его словам, в данном же случае появляется возможность максимально полно изучить граждан страны и понять их потребности.

«Россияне довольно активно в ней участвуют, пусть и не стопроцентно. У многих остался страх еще с 90-х, что, если кому-то что-то рассказать, то по твою душу обязательно придет налоговый инспектор, а, может, и того хуже. На самом деле, все это давно осталось в прошлом. Перепись стала полностью анонимной, отследить по ней кого бы то ни было невозможно», — объяснил собеседник «Ленты.ру».