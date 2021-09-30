Суд снял обвинения в убийстве с отсидевшего 15 лет в тюрьме мужчины

В США суд снял обвинения с мужчины, который был ошибочно признан виновным в убийстве пятерых детей и отсидел 15 лет в тюрьме. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, 50-летний Джуван Диринг был осужден в 2006 году, ему вменили вину в пожаре, в результате которого в пригороде Детройта в 2000-м погибли пятеро детей. Тогда сторона обвинения заявила, что Диринг якобы устроил пожар из-за денег. Правоохранители подозревали американца в торговле наркотиками и предположили, что пожар был способом отмщения одному из его клиентов, который не выплатил приличную сумму денег за приобретенные запрещенные вещества.

Прокурор округа Окленд, штат Мичиган, Карен Макдональд была избрана на занимаемую должность в 2020 году. Как передает телеканал, она по-новому взглянула на дело Диринга по запросу организации Innocence, состоящей при юридическом факультете Мичиганского университета. Было инициировано расследование, в ходе которого «были выявлены неправомерные действия полиции и прокуратуры» в период с 2000-го по 2006 год. По словам Макдональд, суду не были представлены убедительные доказательства виновности Диринга, а присяжные, присутствовавшие на суде, не знали, что информаторы стороны обвинения получили выгоду за показания против Диринга.

В суде, который состоялся в четверг, 30 сентября, прокурор заявила, что на прошлой неделе дюжина специалистов правоохранительных органов единогласно пришла к выводу, что нет достаточных доказательств, связывающих Диринга с пожаром. В связи с этим с американца были сняты все обвинения.

Ранее сообщалось, что американец, просидевший 20 лет в камере смертников после ложного обвинения, получит один миллион долларов компенсации. Джо Д'Амброзио был арестован по обвинению в убийстве, которое произошло в 1988 году. В 2006 году начался пересмотр дела, в ходе которого в нем были обнаружены множественные нарушения.