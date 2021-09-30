Завершился полевой этап Большой норильской экспедиции

Большая Норильская экспедиция 2021 (БНЭ) завершила длившийся несколько месяцев полевой этап исследований на Таймыре. За три этапа в этом году было проработано более ста точек полуострова и отобрано свыше тысячи проб общим весом порядка 800 килограммов. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

Специалисты наблюдали динамику изменения валового содержания и компонентного состава углеводорода в ручье Безымянном (Надеждинском), реке Норильская, Далдыкане и Амбарной, озере Пясино, а также в реке Пясина. Важным направлением в работе БНЭ стали ихтиологические исследования, проводившиеся с активным участием коренных малочисленных народов Севера.

Новый этап экспедиции пройдет в лабораториях. Там будут исследованы собранные образцы на предмет загрязнения нефтепродуктами.

«Ранее мы называли предварительные цифры по содержанию углеводородов в водоемах, поскольку приборный анализ по ряду параметров проводился на месте. ПДК (предельно допустимые концентрации — прим. "Ленты.ру") оказались превышены только в одной точке, на ручье Надеждинский (Безымянный), и то совсем незначительно, на тысячные доли грамма», — заявил руководитель Научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН кандидат технических наук Николай Юркевич.

В августе стало известно, что ученые БНЭ не нашли никаких признаков вторичного загрязнения после нефтеразлива на ТЭЦ в прошлом году.