Назван актер на роль Александра Литвиненко в британском сериале

Назван актер, который сыграет роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в новом британском сериале. Об этом сообщает Mirror.

Главная роль достанется Дэвиду Теннанту, известному по проектам «Доктор Кто» и «Благие знамения». Супругу Литвиненко сыграет Маргарита Левиева, появлявшаяся в фильмах «Невидимый» и «Линкольн для адвоката».

Четырехсерийная драма выйдет в эфир на телеканале ITV, однако ее название и дата премьеры пока не объявлены. Известно, что сюжет сериала будет строиться вокруг десятилетнего расследования смерти Литвиненко, который скончался в результате отравления.

«В конце 2006 года Александр Литвиненко стал живым свидетелем собственного убийства. Он провел последние дни, рассказывая полиции подробности того, что с ним произошло. Полицейским и замечательной вдове Александра Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы подтвердить эти показания», — сказал сценарист проекта Джордж Кей.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ он принял участие в пресс-конференции, на которой они заявили о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.

Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти. В Кремле это отрицали.