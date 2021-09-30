Корову Рани посмертно официально признали самой маленькой и милой в истории

Корова породы бхутти по кличке Рани из Бангладеш официально признана самой маленькой коровой в мире и посмертно внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рост двухлетней Рани составлял всего 51 сантиметр, а вес — 28 килограммов. Хозяин сразу заметил, что корова значительно меньше своих сородичей, дождался, когда ей исполнится два года, чтобы ее рост остановился, и отправил заявку на включение Рани в Книгу рекордов Гиннесса. В конце августа она умерла от переедания и скопления газов в желудке, так и не дождавшись официального присвоения титула «самой маленькой коровы в мире».

В среду, 29 сентября, представители Книги рекордов Гиннесса официально признали Рани самой маленькой коровой. «Уникальная и красивая Рани навсегда останется в памяти как самая маленькая и, возможно, самая милая корова в истории», — написали в сообщении на сайте.

Ранее сообщалось, что в США появился на свет аномально маленький теленок. Он весил около 4,5 килограмма, примерно столько же, сколько взрослая домашняя кошка, и в десять раз меньше, чем телята его возраста.