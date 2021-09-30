Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала о «тюфяке» среди европейских лидеров

Бывший президент США Дональд Трамп называл французского президента Эммануэля Макрона «тюфяком». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на слова Стефани Гришэм, которая опубликовала мемуары «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа».

Экс-сотрудница Белого дома в своей книге заявила, что в целом Трамп не был большим поклонником европейских лидеров. Что касается французского президента, то бывший американский лидер якобы не раз отмечал, что «он тюфяк».

По словам бывшего пресс-секретаря, президент США хорошо относился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. «Джонсон был «одним из немногих европейских лидеров, к которым Трамп относился терпимо», — пишет Гришэм.

Ранее Гришэм сообщила о публикации своей книги, которая должна появиться на полках американских магазинов 5 октября. В своей работе девушка также написала о том, что в 2019 году в Японии, чтобы отвлечь внимание лидера США, в российскую делегацию намеренно включили красивую переводчицу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг это заявление. По его словам, специалистов такого уровня для международных мероприятий подбирает министерство иностранных дел.